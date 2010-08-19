Держінвестицій розробило механізм відбору інвестпроектів

Державне агентство України з інвестицій і розвитку (Держінвестицій) розробило Порядок конкурсного відбору інноваційних і інвестиційних проектів в реальному секторі економіки для їх державної підтримки в 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду.

Про це сказано в повідомленні Держінвестицій, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, Порядок затверджений наказом Держінвестицій від 10 серпня 2010 №39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 під №686/17981.

За словами голови Держінвестицій Олександра ТАРАНА, розроблений агентством механізм конкурсного відбору спрямовано на забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету на реалізацію інноваційних і інвестиційних проектів і має сприяти розвиткові галузей економіки.

Порядком визначений механізм проведення на конкурсній основі відбору інноваційних і інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, державна підтримка яких здійснюватиметься за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених п.5 ч.1 ст.74 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

Кошти Стабілізаційного фонду спрямовуватимуться на здешевлення кредитів і надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування.

Згідно з Порядком, учасниками конкурсу для отримання компенсації сум процентних ставок за користування кредитами можуть бути суб`єкти господарювання, які залучили кредити в національній валюті України і/або в іноземній валюті, зокрема від іноземних фінансових установ, для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки і сплатили суми процентних ставок за користування цими кредитами.

Участь у конкурсі для отримання державної підтримки для реалізації інвестпроектів на умовах співфінансування можуть брати суб`єкти господарювання, які подають на конкурс інвестиційний проект і можуть співфінансувати його реалізацію за рахунок власних і/або залучених (позикових) коштів. Порядком також визначені форми заявки і перелік документів, які повинні бути представлені в Держінвестицій для участі в кожному з конкурсів.

Відбір інноваційних та інвестиційних проектів здійснюватиметься конкурсною комісією, яку очолює голова Держінвестицій. До складу комісії, персональний склад якої невдовзі буде затверджений наказом Держінвестицій, входять представники Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства транспорту і зв`язку, Міністерства промислової політики, Міністерства регіонального розвитку і будівництва, Держінвестицій, Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР), Державного комітету України з питань науки, інновацій і інформатизації, Національної академії наук, Державної інноваційної фінансово-кредитної установи і держпідприємства «Державна інвестиційна компанія».

Засідання комісії повинні проводитися не рідше ніж один раз на квартал.

Порядок також містить опис процедури проведення конкурсу й оформлення його результатів, зокрема перелік критеріїв, згідно з якими комісія здійснюватиме попередній розгляд інноваційних та інвестиційних проектів – науково-технічний, виробничий, ринковий, фінансово-економічний, соціальний й екологічний критерії.

Найближчим часом Держінвестицій оголосить конкурсний відбір інноваційних та інвестиційних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів Стабілізаційного фонду.