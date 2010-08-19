Губернатор Київщини: ситуація в українській економіці стабілізувалась

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК переконаний, що ситуація в українській економіці стабілізувалась.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у м. Обухів Київської області, де відбуваються регіональні урочисті заходи з нагоди 19-ї річниці Незалежності України.

«Сьогодні економіка України вже стала на ноги… Що стосується 19-ї річниці Незалежності, то дійсно сьогодні Україну знають у світі, сьогодні Україна потужна, вона стала на ноги, і я впевнений, що в найближчі роки Україна скаже про себе», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Відповідаючи на запитання, що саме заважає нашій країні нормально розвиватися, губернатор сказав: «Заважає, так як і іншим країнам, недостатність фінансування, недостатньо розвинута економіка».

При цьому він пошкодував, що попередня влада залишила новій «непросту» ситуацію в державі. «На жаль, ті умови в Україні, які ми прийняли, нам потрібно було півроку, щоб стабілізувати ситуацію. Сьогодні ми ситуацію стабілізували. Сьогодні буде економіка покращуватися, і люди житимуть краще», - переконаний А.ПРИСЯЖНЮК.