Головне на 20 серпня

Хроніка подій

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Соцполітика

Кабмін затвердив план погашення боргів із зарплат

Кабінет міністрів України затвердив план невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

Відповідне розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р розміщене на офіційному сайті парламенту.

Згідно з урядовим розпорядженням, цей план заходів був затверджений на виконання указів Президента щодо погашення заборгованості з зарплати.

Зокрема, Кабмін зобов`язав міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київську і Севастопольську міські держадміністрації щомісячно до 20 числа проводити засідання тимчасових комісій з питань погашення заборгованості з зарплат, пенсій, стипендій, іншим соціальних виплат і заслуховувати звіти керівників підприємств, установ і організацій про вжиті заходи для погашення заборгованості.

До 20 вересня органи виконавчої влади зобов`язані провести на підприємствах державної і комунальної форм власності, що мають борги з заробітних плат, аналіз витрат на утримання адміністративно-господарського апарату, легкового автотранспорту, добродійності та інших витрат невиробничого характеру, а також скоротити такі витрати на користь погашення боргів із зарплат і змінити у зв`язку з цим фінплани підприємств на 2010 рік. Крім того, буде проведений аналіз діяльності неактивних підприємств і підприємств у стані банкрутства, на яких заборгованість з зарплат носить довготривалий характер.

Кабмін також розпорядився у серпні-грудні погасити заборгованість з заробітних плат працівникам підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади в сумі не менше 3,8% щомісячно, у грудні - не менше 5% заборгованості на 1 червня 2010 р.

Крім того, до 1 вересня Міністерству економіки мають бути подані пропозиції щодо виключення із списку об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, підприємств, які мають довготривалу заборгованість з зарплат. До 1 жовтня 2010 р. на розгляд Кабміну має бути надано проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про список об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації".

Також на підприємствах державної і комунальної форм власності 1 вересня, 1 листопада і 20 грудня буде проведений аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості і вжито заходи для поліпшення розрахунків між підприємствами і бюджетами усіх рівнів. Крім того, буде розглянуто питання про можливість реалізації майна і земельних ділянок підприємств, що мають заборгованість з зарплат, які не використовують у виробничому процесі, і вжито заходи після їх реалізації та перерахування коштів від цього на погашення заборгованості із заробітної плати.

Уряд також зобов`язав Міністерство праці і соціальної політики подавати інформацію про заборгованість з зарплат в Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів, Державну податкову адміністрацію і Державне казначейство для вживання ними заходів згідно із законодавством.

По житлові субсидії вже звернулося 60 тисяч сімей

До місцевих управлінь праці та соціального захисту населення станом на 17 серпня надійшло 60 тисяч листів із заявами про призначення житлових субсидії, з них по 26,2 тисячам звернень прийнято позитивне рішення про надання пільг, інші звернення опрацьовуються.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Міністерства праці та соціальної політики.

За інформацією прес-служби, станом на 17 серпня поточного року житлову субсидію отримують 249,7 тис. сімей.

44,9 тис. сім’ям зроблено автоматичний перерахунок субсидій, виходячи з нового відсотку обов’язкового платежу.

За даними "Укрпошти", отримано з Пенсійного фонду України 9,3 млн. поштових відправлень з відповідними пакетами документів на призначення субсидій. На адреси пенсіонерів доставлено 9,1 млн. пакетів документів.

ПЕК

«Нафтогаз» подасть апеляцію на ухвалу суду щодо RosUkrEnergo

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО доручив НАК «Нафтогаз України» подати апеляцію на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня ц.р., якою підтверджується рішення Стокгольмського арбітражного суду, що зобов`язав держхолдинг повернути швейцарській RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометрів газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.

Про це повідомляється в заяві прес-служби Міністерства палива та енергетики України, переданому агентству УНІАН.

«Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО дав доручення НАК «Нафтогаз України» підготувати подання щодо апеляційного оскарження постанови Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня 2010 року щодо рішень Арбітражного трибуналу при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма», – йдеться в заяві.

На держшахтах борги із зарплати становлять 1 млрд. грн.

На державних підприємствах вугільної промисловості заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) становить 1 млрд. грн., безпосередньо перед працівниками – 26,3 млн. грн.

Про це сказано в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Центрального комітету профспілки працівників вугільної промисловості України.

На підприємствах, підлеглих Мінвуглепрому, станом на 19 серпня ц.р. загальна сума заборгованості із зарплати (з нарахуваннями) становить 995 млн. 56 тис. грн. З цієї суми на руки люди не одержали 26 млн. 289 тис. грн.

Згідно з повідомленням, загальна сума недоплачених (з нарахуваннями) коштів (лише за липень), становить 1 млрд. 144 млн. 796 тис. грн., з яких на руки працівники не одержали 660 млн. 557 тис. грн.

За інформацією прес-служби, на діючих вуглевидобувних підприємствах ситуація виглядає таким чином: заборгованість становить 952 млн. 928 тис. грн., зокрема безпосередньо перед працівниками – 7 млн. 226 тис. грн.; сума недоплаченого липневого заробітку, – 1 млрд. 122 млн. 493 тис. грн., з яких на руки шахтарі не одержали 647 млн. 107 тис. грн.

На організації шахтобудівного комплексу припадає 27 млн. 652 тис. грн. боргів, зокрема перед працівниками – 13 млн. 124 тис. грн. До того ж за липень шахтобудівники ще не одержали 10 млн. 153 тис. грн., з них «чистими» – 6 млн. 475 тис. грн.

Ще 14 млн. 476 тис. грн. становить заборгованість на шахтах III групи. На руки працівники цих підприємств недоотримали 5 млн. 939 тис. грн. До того ж липневої зарплати не надійшло на підприємства на суму 12 млн. 150 тис. грн., з яких на руки – 6 млн. 975 тис. грн.

Держконцерн «Ядерне паливо» купило 10% акцій МЦЗУ

Державний концерн «Ядерне паливо» уклав договір з держкорпорацією «Росатом» (Російська Федерація) про придбання 10-відсоткової частки у статутному капіталі Міжнародного центру із збагачення урану (МЦЗУ) в Ангарі.

Про це УНІАН повідомили в українському держконцерні.

Згідно з повідомленням, процедура придбання частки в МЦЗУ українською стороною буде завершена після видачі держконцерну Національним банком України індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиційної діяльності за межами України.

Передбачається, що процес оформлення права власності на частку України в МЦЗУ буде завершено у жовтні цього року.

Фінанси

Україна хоче отримати ще 8 млрд. дол. кредитів

Україна розраховує отримати від Китаю 8 млрд. доларів кредитів.

Про це в інтерв`ю газеті "День" (№ 148 від 19 серпня) заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці Юрій КОСТЕНКО, кажучи про очікувані українською стороною результати державного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в КНР 2-5 вересня.

"Так, ми розраховуємо на китайські кредити. Сьогодні напрацьований сторонами кредитний портфель складає близько восьми мільярдів доларів США. Переговори щодо деяких напрямків ведуть уже не перший рік. Китайська сторона готова до значних інвестицій в українську економіку. Звичайно, за певних умов. І головною з них є гарантія політичної, а, отже, і економічній стабільності в нашій державі", - сказав Ю. КОСТЕНКО.

У той же час він зазначив, що в "Пекіні насилу розуміють українські недавні реалії, коли для соціально значущого проекту, який опрацьовували і українська, і китайська сторони чимало місяців, уряд був готовий надати державні гарантії, а інша гілка влади своїм указом їх відміняла". "Наслідок: кредитово-інвестиційна робота на всіх напрямках завмирає майже на півроку", - констатував посол.

У вересні розглянуть питання про докапіталізацію банку «Надра»

У вересні на експертному засіданні уряд розгляне питання про докапіталізацію банку «Надра».

Про це сьогодні журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Ми вже провели експертно-аналітичну раду під керівництвом прем`єр-міністра. Зараз робить остаточні кроки Національний банк.», - сказав він.

За словами Ф.ЯРОШЕНКА, на сьогодні тимчасовий адміністратор банку «Надра» спільно з Нацбанком готують матеріали з реструктуризації заборгованостей банку, а також «напрацьовується угода з докапіталізації банку "Надра".

«Усі ці матеріали розглядатимуться на засіданні експертно-аналітичної ради. Я думаю, що якщо в серпні ми не розглянемо, то у вересні – перша-друга декада – розглядатимуться ці публічні рішення за участю міжнародних експертів Світового банку, Європейського банку, Міжнародного валютного фонду», - відзначив міністр.

Нагадаємо, з 10 лютого 2009 року в банку «Надра» було введено тимчасову адміністрацію, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

Підприємництво

Держкомпідриємництва має намір скоротити кількість ліцензійованих робіт

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва розглядає можливість скорочення кількості видів робіт, що підлягають ліцензуванню, у 10 разів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Згідно з повідомленням, упродовж останніх років сфера ліцензування господарської діяльності була штучно розширена до 2268 позицій за рахунок ліцензування великої кількості видів робіт, а не діяльності.

Зокрема, на сьогодні лише в медицині налічується 165 видів ліцензованих робіт. Держкомпідприємництва і Міністерство охорони здоров`я ухвалили рішення радикально скоротити їх кількість, оскільки закон про ліцензування вимагає вказувати в ліцензії лише вид господарської діяльності, а не вид роботи.

Кількість робіт із землеустрою також буде скорочено. Голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ запропонував Держкомзему видавати ліцензії на шість видів робіт, як це записано в законодавстві, а не на 30, як це робиться сьогодні.

За результатами нещодавньої перевірки ліцензійної діяльності Держкомзему з`ясувалося, що деякі підприємці місяцями не можуть одержати ліцензію. У зв`язку з цим М.БРОДСЬКИЙ заявив, що звертатиметься в Генпрокуратуру у зв`язку з корупційною діяльністю Держкомзему. «Попри опір, з яким зустрічається Держкомпідприємництва, перелік ліцензійованих видів робіт скорочуватиметься, подобається це комусь з чиновників чи ні», – запевнив М.БРОДСЬКИЙ.

Агро

Врожай картоплі цього року знизиться на 30%

Цього року врожай картоплі знизиться на 30%, ціна зросте на 50%.

Як повідомила УНІАН прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), за оцінками експертів УКАБ валовий збір картоплі складе приблизно 14 млн. тонн, що майже на 30% менше, ніж минулого року.

Основним чинником такого зменшення є значне падіння врожайності даної культури, що викликане несприятливими погодними умовами. "Сильні зливи і достатньо тривала засуха негативно відбилися на врожаї картоплі цього року. В основному втрати пов`язані з недостатньою вологою в період активного зростання бульб, що спричинило їх малий розмір, а також з активним розвитком хвороб в спекотний період", - сказав експерт аграрних ринків УКАБ Роман СЛАСТІН.

"Зниження валових об`ємів виробництва позначиться на ціні "другого хліба", яка може зрости на 50% до кінця року. Ціна ж в лютому-квітні багато в чому залежатиме від того, наскільки холодною буде зима, адже нормальних картоплесховищ не так багато, і ситуація з подальшим подорожчанням картоплі, яка спостерігалася на початку 2010-го, може повторитися", - додав експерт.

Крім того, в УКАБ не виключають можливості імпорту картоплі до України навесні 2011 року, коли дефіцит власного продукту буде найбільш відчутним.