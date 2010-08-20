Міжбанк: котирування складають 7,8900-7,8925 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8900/7,8925 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2587/0,2589 грн./рубль, котирування по євро-гривні виросли - 10,1185/10,1255 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися до 1,2826/1,2828 дол./євро (четвер, 19 серпня, - 1,2805/1,2807 дол./євро).

У четвер, 19 серпня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,89 грн./дол.