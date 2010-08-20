Експерт: без радикальних реформ Україна може зіткнутися з загрозою дефолту

За відсутності радикальних економічних реформ, поліпшення якості роботи державного управління і реформування житлово-комунального сектора, Україна може зіткнутися із загрозою дефолту. Таку думку в коментарі УНІАН висловив провідний експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE-Україна" Володимир ДУБРОВСЬКИЙ.

За його словами, внутрішні борги - зокрема, неповернений ПДВ - останніми роками лише збільшувалися. "Існуючий на сьогодні дефіцит бюджету вже нічим покривати, і подальше накопичення боргу неприпустиме", - заявив В. ДУБРОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що економічне зростання України нині залежить виключно від проведення структурних реформ, які понизили б залежність вітчизняної економіки від світової кон'юнктури.

"Зовнішні ризики дефолту існують завжди, зараз вони теж досить сильні. Не виключена друга хвиля світової економічної кризи, про яку зараз багато хто говорить. І тоді загроза дефолту ще більше посилитися. Але, звичайно, такі речі завжди обумовлені внутрішніми причинами. Якщо країна живе відповідно до статків, забезпечує нормальне функціонування бюджету, і не влізає в борги, то ніякі зовнішні обставини не зможуть змусити її піти на дефолт", - сказав В. ДУБРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня російський економіст, президент компанії "Неокон" Михайло ХАЗІН заявив, що Україну чекає дефолт і погіршення рівня життя населення. Економічна ситуація в Україні, за словами М. ХАЗІНА, плачевна через накопичення внутрішніх і зовнішніх фінансових зобов'язань. "Одне з двох: або буде дефолт у тому чи іншому вигляді, тому що накопичені за попередні роки зобов'язання нікуди не поділися, або потрібно ще щось робити радикальне", - вважає економіст.