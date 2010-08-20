Бюджет поповнять 10 млрд. грн.

Провівши приватизацію теплових електростанцій і обленерго в 2010 році, уряд планує виконати передбачений Державним бюджетом план надходжень від приватизації в обсягу 10 млрд. грн.

Про це в інтерв`ю газеті «2000» заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що такі об`єкти, як Одеський припортовий завод, «Турбоатом» і «Укртелеком», цього року приватизуватись не будуть.

«Думаю, що цього року перші два підприємства вже точно приватизуватися не будуть. Що стосується «Укртелекому» - це велике питання. Річ у тому, що ми, очевидно, одержимо далеко не найвищу ціну, якщо зважимося продавати це підприємство на спаді цінової кон`юнктури. Крім того, існує велика проблема - не вирішена доля соціального сектора підприємства. Я вважаю, що поспішати з «Укртелекомом» не варто», - заявив перший віце-прем`єр.

«У нас є інші великі об`єкти, які можна вигідно продати і вирішити проблему наповнення бюджету. Наприклад, теплові електростанції і обленерго. Ми повинні одержати від приватизації цих об`єктів достатньо коштів - сподіваюся, що це буде в рамках запланованих в бюджеті 10 млрд. грн.», - сказав А.КЛЮЄВ.

Нагадаємо, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що на даному етапі Україні з приватизацією підприємств поспішати не варто.

Наприкінці липня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив про доцільність приватизації «Укртелекому», а ось з продажем Одеського припортового заводу, вважає він, необхідно почекати.

«Укртелеком» необхідно продавати», - сказав С.ТІГІПКО, оскільки підприємство за останній час втратило в ціні, мінімум, у два рази.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України планує в четвертому кварталі 2010 року виставити на продаж держпакет акцій однієї з двох генеруючих компаній – «Західенерго» або «Дніпроенерго».

Також ФДМУ, відповідно до затвердженого графіка приватизації, планує виставити акції ряду обленерго в 2010 році на фондових біржах.

Фонд держмайна оцінив пакет акцій ВАТ «Полтаваобленерго» у розмірі 25% + 1 акція в 190 млн. 183,5 тис. грн., пакет акцій ВАТ «Сумиобленерго» у розмірі 25% + 1 акція – в 108 млн. 233,25 тис. грн., а пакет акцій ВАТ «Одесаобленерго» у розмірі 25,006% – в 47 млн. 246,32 тис. грн.

Раніше ФДМУ знімав з продажу блокуючі пакети акцій “Сумиобленерго”, “Прикарпаттяобленерго” і “Полтаваобленерго”, які до цього неодноразово виставлялися на біржах, проте торги постійно відмінялися через відсутність заявок від потенційних покупців.