«Фокстрот» оновлюється

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» відкриває перший оновлений супермаркет побутової техніки та електроніки. Магазин урочисто відкриють 26 серпня в 9:00 за адресою: Київ, пр. Московський, 21.

«Супермаркет «Фокстрот» на Петрівці добре знайомий киянам, оскільки працює досить давно. Але тепер він буде затишнішим і привабливішим для покупців. Ми освіжили стиль магазину; замінили елементи оформлення, починаючи від зовнішньої вивіски і закінчуючи внутрішньою навігацією. Ми прагнули зробити магазин ближчим кожному покупцеві, душевнішим і м`якшим для сприйняття», - сказала керівник відділу маркетингових комунікацій компанії Оксана Воробйова.

В оновленому магазині повністю переглянули планування торгових залів, з метою зробити сам процес вибору техніки зручнішим і комфортнішим. Представлені бренд-зони передових постачальників, оновлено устаткування. Ширше представлені новинки техніки, акційні позиції, розпродажі минулих сезонів.

«Ми також звернули увагу на елементи, які можуть здаватися дрібницями, але які, водночас, допомагають покупцеві зробити правильний вибір. Наприклад, цінники. Вони стали набагато інформативнішими і зрозумілішими для споживача», - додала О.Воробйова.

«Багато змін зачепили ті процеси в магазині, які не відразу впадають в очі, але при цьому дозволять покупцеві відчувати себе комфортно на всіх етапах покупки. Наприклад, практично вся техніка тепер демонструється на відкритих вітринах, вподобану модель можна самостійно знайти в накопичувачі і купити без допомоги продавця, якщо необхідної моделі немає, її можна замовити зі складу», - відзначив керівник роздрібних продажів мережі «Фокстрот» Дмитро Онащенко.

Урочисте відкриття оновленого супермаркету продовжиться з 26 по 29 серпня. У ці дні в супермаркеті проводитимуть розіграші, конкурси, і звичайно ж – акційні знижки. Традиційно діятимуть акційні товарні пропозиції, а також спеціальні пропозиції розроблені для власників Карт комфорту, - кожному власникові карти буде надана відчутна гарантована знижка до їх номіналу по карті. Окрім цього, серед покупців будуть розіграні 50 ЛСД телевізорів і 50 мікрохвильових печей.

Ознайомитися з пропонованими акційними моделями, а також з подробицями акцій в дні відкриття Фокстрот-Петрівка можна на сайті http://foxpetrovka.com.ua/

Довідка УНІАН. Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році, займається роздрібним продажем аудіо-, відео-, побутової техніки й електроніки в мережевому сегменті. Станом на 28 січня 2010 року компанія налічує 272 торгових точки, з них мережа «Фокстрот. Техніка для дому» - 203 супермаркети, мережа «FoxMart» - 36 гіпермаркетів, стокові центри «Техношара» - 30, салони «Фокстрот. Цифрова техніка» - 3. Компанія представлена у 102 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об`єктів складає більш ніж 200 000 кв.м. У 2007 році компанія вийшла на міжнародну арену і представлена в Молдові.