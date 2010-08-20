Мінфін 25 серпня проведе аукціон із розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 25 серпня проведе аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, переданому агентству УНІАН.

До розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 20 квітня 2011 року, 27 липня 2011 року, 27 березня 2013 року, 28 січня 2015 року, 7 серпня 2013 року.

Кошти, отримані від продажу ОВДП, буде направлено до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.