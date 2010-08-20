Другий випуск ПДВ-облігацій буде здійснено не менш як на 5 млрд. грн.

Другий випуск ПДВ-облігацій для погашення заборгованості з відшкодування державою податку на додану вартість буде здійснено не менше, ніж на 5 млрд. грн.

Таку думку УНІАН висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ.

Він вважає, що список великих платників податку, який на сьогодні складає Державна податкова адміністрація України, становиме близько сотні. «Ці компанії вже погодилися на те, щоб брати облігації, оскільки списки складатимуться на основі заявок підприємств, - сказав О.ЖОЛУДЬ. - Ті компанії, які відмовилися подавати заявки, вирішуватимуть це питання в судновому порядку».

За його словами, компанії, які подали заявки, «вже мають попередню домовленість».

Водночас, експерт вважає, що, враховуючи ситуацію з дефіцитом бюджету, сумнівною виглядає можливість підприємств відстояти своє право на відшкодування ПДВ «живими грошима» в суді.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Міністерство фінансів України здійснило перший випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість. До затвердженого Мінфіном реєстру увійшли 705 платників податків, заборгованість перед якими була незначною. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 48 млн. 453 тис. грн. Номінальна вартість однієї облігації – 1000 грн. Виплата доходу і амортизації здійснюється 31 січня 2011 року, 1 серпня 2011 року, 30 січня 2012 року, 30 липня 2012 року, 28 січня 2013 року, 29 липня 2013 року, 27 січня 2014 року, 28 липня 2014 року, 26 січня 2015 року, 27 липня 2015 року. Дата повного погашення облігацій – 27 липня 2015 року.

Другий випуск ПДВ-облігацій для погашення заборгованості з відшкодування державою податку на додану вартість буде здійснено після 24 серпня.

Раніше повідомлялося, що ПДВ-облігації будуть випущені для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Термін обігу паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щороку гаситиметься по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.