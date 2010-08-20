Курс валют НБУ на 21 серпня

Нацбанк встановив на 21 серпня курс гривні до світових валют: 100 USD США – 789.0300(на 20 серпня-789.0300)100 EUR – 1002.9360(на 20 серпня-1012.7989) 10 RUR – 2.5861 (на 20серпня-2.5901) Облікові курси банківських металів НБУ з 21 серпняза 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото-97090.14(на 20 серпня-96892.88)961 XAG 10 Срібло-1431.30(на 20 серпня-1455.76)962XPT10Платина-119695.85(на 20 серпня-121195.01) 964XPD10Паладій-38110.15(на 20 серпня-38583.57)

Нацбанк встановив на 21 серпня курс гривні до світових валют: 100 USD США – 789.0300(на 20 серпня-789.0300) 100 EUR – 1002.9360(на 20 серпня-1012.7989) 10 RUR – 2.5861 (на 20серпня-2.5901) Облікові курси банківських металів НБУ з 21 серпня за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото-97090.14(на 20 серпня-96892.88) 961 XAG 10 Срібло-1431.30(на 20 серпня-1455.76) 962XPT10Платина-119695.85(на 20 серпня-121195.01) 964XPD10Паладій-38110.15(на 20 серпня-38583.57)

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