Другий випуск ПДВ-облігацій становитиме понад 13 млрд. грн.

Найближчим часом буде здійснено другий випуск ПДВ-облігацій на суму 13 млрд. грн. Усього планується відшкодувати ПДВ облігаціями понад 300 підприємствам.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, у другий список підприємств, яким буде відшкодовано податок, потрапили підприємства, заборгованість перед якими перевищила 10 млн. грн.

У ДПАУ вважають, що доцільно було б також випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на "старі" залишки невідшкодованих сум ПДВ.

Сьогодні в банківському секторі існує надмірна ліквідність. Банки, а саме - державні, вже мають можливість кредитувати підприємства під майбутні зарахування основного траншу цінних паперів, йдеться в повідомленні прес-служби ДПАУ.

"Нас дивує позиція банків, які не надають кредити підприємцям під ОВДП. А це - реальний сектор економіки і кошти, які з`являться на рахунках платників податків, терміново увійдуть в обіг і поліпшать фінансовий стан підприємств, будуть сприяти пожвавленню їх економічної діяльності, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Приріст оборотних коштів на рахунках суб`єктів господарювання, відповідно, підвищить їх розрахунки з бюджетами", - сказав голова ДПАУ Олександр ПАПАІКА.

Крім того, за даними ДПАУ, детальний аналіз сум заборгованості з ПДВ показав, що обсяги загальної суми відшкодування податку шляхом випуску ОВДП можуть становити близько 17 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Міністерство фінансів України здійснило перший випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість. У затверджений Мінфіном реєстр увійшли 705 платників податків, заборгованість перед якими була незначною. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 48 млн. 453 тис. грн. Номінальна вартість однієї облігації - 1000 грн. Виплата доходу й амортизації здійснюється 31 січня 2011 року, 1 серпня 2011 року, 30 січня 2012 року, 30 липня 2012 року, 28 січня 2013 року, 29 липня 2013 року, 27 січня 2014 року, 28 липня 2014 року, 26 січня 2015 року, 27 липня 2015 року. Дата повного погашення облігацій - 27 липня 2015 року.

Другий випуск ПДВ-облігацій для погашення заборгованості з відшкодування державою податку на додану вартість буде здійснений після 24 серпня.

Раніше повідомлялося, що ПДВ-облігації будуть випущені для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планується, що щорічно буде гаситися по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.