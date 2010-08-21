НБУ: гривня на міжбанку зміцнилася на 0,03%
13:14, 21 серпня 2010Фінанси
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З початку серпня до 7,8903 грн./дол.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, розміщеному на офіційному сайті регулятора.
Згідно з повідомленням, офіційний курс гривні з початку місяця зміцнився на 0,04% – до 7,8903 грн./дол.
Курсова динаміка гривні до євро перебувала під істотним впливом його котирувань на міжнародних ринках. Внаслідок цього офіційний курс гривні зміцнився щодо євро на 1,82% – до 10,1280 грн./євро.
Щодо російського рубля офіційний курс гривні зміцнився на 0,84% – до 2,5901 грн./10 рублів.
«З початку серпня обсяг надходжень іноземної валюти від нерезидентів залишався більшим, ніж перекази на їх користь, хоча імпортні платежі і перевищили експортні надходження», – говориться в повідомленні НБУ.
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