НБУ: гривня на міжбанку зміцнилася на 0,03%

З початку серпня на міжбанківському валютному ринку гривня зміцнилася щодо долара США на 0,03% – до 7,8903 грн./дол., а на готівковому ринку (за операціями з продажу доларів США) – до 7,8996 грн./дол.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, розміщеному на офіційному сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, офіційний курс гривні з початку місяця зміцнився на 0,04% – до 7,8903 грн./дол.

Курсова динаміка гривні до євро перебувала під істотним впливом його котирувань на міжнародних ринках. Внаслідок цього офіційний курс гривні зміцнився щодо євро на 1,82% – до 10,1280 грн./євро.

Щодо російського рубля офіційний курс гривні зміцнився на 0,84% – до 2,5901 грн./10 рублів.

«З початку серпня обсяг надходжень іноземної валюти від нерезидентів залишався більшим, ніж перекази на їх користь, хоча імпортні платежі і перевищили експортні надходження», – говориться в повідомленні НБУ.