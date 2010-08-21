США вимагають від Європи ослабити контроль над МВФ

США зробили безпрецедентний крок у спробі примусити Європу поступитися місцями в Раді керівників Міжнародного валютного фонду (МВФ) представникам країн, що розвиваються.

США засмутилися після відмови Європи поділитися владою в МВФ і на початку серпня відмовилися підтримати резолюцію, яка б продовжила панування ЄС в керівництві фонду, що включає 24 керівників, повідомили Рейтер у четвер дипломати країн-учасниць.

Вашингтон вже давно, але безуспішно намагається добитися скорочення числа членів у Раді керівників до 20 з 24, а також дати можливість країнам, що розвиваються, впливати на ухвалення рішень в МВФ.

Європа, яка має 9 представників у раді, категорично відкидає ідею поділитися місцями в керівництві фонду. Економіки, що розвиваються, наприклад, Туреччина, висловили інтерес до участі у формуванні політики МВФ.

Європейські країни і США домінують в керівництві фонду, що відображає баланс сил після другої світової війни, на зміну якого претендують країни, що стрімко розвиваються, такі як Китай.

Рада керівників є одним з ухвалюючих рішення органів міжнародного кредитора. Рада не так давно схвалила виділення мільярдів доларів для підтримки країн, які постраждали від глобальної економічної кризи.

Доменіко Ломбарді - колишній керуючий МВФ - сказав, що крок США, продемонстрований на засіданні ради МВФ 6 серпня, відображає розчарування в європейському підході не тільки до управління МВФ, а й до інших економічних питань.

Зокрема, США сумніваються в правильності рішення Європи запровадити жорсткі правила кредитування для міжнародних банків і наполягати на строгій економії. Вашингтон вважає, що спочатку потрібно забезпечити економічне відновлення і тільки потім "затягувати пояси".