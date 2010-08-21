Міжбанк: торги доларом закрилися на рівні 7,8895/7,8915 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 7,8880/7,8920 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,8895/7,8915 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні залишилися без змін.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», у зв`язку з тим, що на міжнародних ринках сьогодні вихідний день, торги за всіма парами валют були можливі лише на ТОМ’і.

Національний банк України на ринок не виходив.

Рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2565/0,2575 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2567/0,2574 грн./рубль. На час закриття ціни залишилися на поточних рівнях.

Ринок євро-гривня на ТОМ’і відкрився індикативними котируваннями 10,0230/10,0350 грн./євро, до 12:00 ціни становили 10,0240/10,0345 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH не змінилися.