Янукович: новий Податковий кодекс захистить бідних та підтримає підприємництво

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що новий Податковий кодекс захищатиме бідних та сприятиме розвитку підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у своєму зверненні до українського народу з нагоди 19-ї річниці незалежності України, виголошеному на Майдані Незалежності у Києві.

«Новий Податковий кодекс буде захищати бідних і працювати на підприємця. А не на чиновника», - заявив він.

Глава держави також запевнив, що у процесі підготовки документу «буде врахована кожна раціональна пропозиція».

«Всі норми, що стримують розвиток підприємництва в Україні, будуть відкинуті», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.