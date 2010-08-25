Кабмін вдосконалить протидію відмиванню «брудних» коштів
11:05, 25 серпня 2010Фінанси
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Сьогодні приймуть пакет документів
Кабінет міністрів планує сьогодні ухвалити рішення щодо протидії відмиванню «брудних» доходів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні уряду.
«Україна є активним учасником міжнародних процесів із запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих у злочинний спосіб. Під час засідання ми обговоримо пакет проектів нормативних актів щодо удосконалення системи фінансового моніторингу», - сказав М.АЗАРОВ.
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