Міжбанк: долар 7,8885/7,8920 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,8885/7,8920 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися до 0,2547/0,2550, котирування по євро-гривні пішли вниз - 9,9785/9,9860. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,2646/1,2648 (субота, 21 серпня, - 1,2710/1,2712).

У суботу, 21 серпня, Нацбанк на ринок не виходив.