S&P понизило рейтинг Ірландії

Агентство Standard & Poor's у вівторок знизило кредитний рейтинг Ірландії з негативним прогнозом в очікуванні того, що вага державної підтримки фінансових інститутів країни, що зазнають труднощів, сильно виросте, повідомляє Рейтер.

S&P скоротило довгостроковий рейтинг на один крок до "АА-" з "АА". Негативний прогноз означає можливість подальшого пониження рейтингу протягом найближчих року-двох.

"Вартість підтримки фінансового сектора країни істотно виросла для уряду Ірландії в порівнянні з попередніми розрахунками", - сказано у повідомленні S&P.

Агентство повідомило, що тепер Ірландії потрібно буде витратити 90 мільярдів євро для підтримки банківської системи на плаву в порівнянні з попередньою оцінкою у 80 мільярдів євро. У розрахунку враховують кошти, необхідні для поліпшення платоспроможності фінансових інститутів і збитки за позиками, які уряд отримав від банків.

Занепокоєння з приводу фінансової системи Ірландії посилилося після того, як Anglo Irish Bank на початку місяця отримав дозвіл на нову державну субсидію у розмірі до 10 мільярдів євро ($12,7 мільярда), що виявилося вищим за очікування.

Голова центрального банку Ірландії сказав минулого тижня, що Anglo коштуватиме платниками податків всього 25 мільярдів євро.

Нові вливання в Anglo сприяють підвищенню чистого об'єму державного боргу Ірландії до 113 відсотків внутрішнього валового продукту у 2012 році, відмічає S&P. Це у 1,5 раза більше, ніж в середньому по інших країнах єврозони та істотно більше, ніж в країнах зі схожим рейтингом, включаючи Бельгію та Іспанію, повідомляє S&P.

"Ми вважаємо, що державна підтримка банківського сектора є істотним фінансовим тягарем для країни, який, на наш погляд, буде складно розвантажити" - сказано у повідомленні рейтингового агентства.