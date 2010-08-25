Україну тривожить зниження темпів відновлення світової економіки - Азаров

Український уряд тривожить зниження темпів відновлення світової економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Відновлення світової економіки після хвилі кризи сповільнилося, і це не може нас не тривожити, оскільки економіка України глибоко інтегрована у світову", - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, він зазначив, що Федеральна резервна система США продовжила дію нульових процентних ставок і направила додаткові ресурси на викуп проблемних боргів. "Це пов'язано, у першу чергу, з уповільненням темпів відновлення промислового виробництва і створення робочих місць у США", - сказав М.АЗАРОВ.

Також він сказав, що різко скоротилися темпи зростання економіки в Японії. Крім того, у червні зафіксовано падіння промвиробництва в єврозоні, зокрема у Франції на 1,6%, в Німеччині на 0,5%.

Також М. АЗАРОВ зазначив, що окрім Греції, яка планує скоротити витрати більш ніж на 10% ВВП, скорочення витрат планує провести Іспанія на 8% ВВП, Португалія - близько 7% ВВП, Великобританія - на 6% ВВП, Бельгія - на 5% ВВП, Франція - на 4,5% ВВП, Німеччина - на 3% ВВП.

"Тобто, досить успішні країни Європи проводять політику бюджетної консолідації і оптимізації, оскільки розуміють необхідність таких кроків на тлі затяжних кризових явищ", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що Україна також скоротила об'єм витрат шляхом коригування бюджету і для стабілізації фінансової ситуації відновила співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

При цьому він нагадав, що в бюджеті 2011 року, робота над яким завершується, витрати будуть оптимізовані.