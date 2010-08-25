Експерти: ставки на міжбанківському кредитному ринку знижуються

Ставки на міжбанківському кредитному ринку продовжують знижуватися.

Про це сказано в аналітичному звіті "Ерсте Банку", переданому агентству УНІАН.

Аналітики зазначають, що упродовж останнього місяця топ-банки могли розмістити гривню строком на один місяць під 1,8% і на три місяці під 3,0%. Низькі процентні ставки є наслідком значного збільшення ліквідності в групі міжнародних банків, відсутністю попиту на кредити, а також низькою ставкою встановленою Національним банком України при вилученні ліквідності з ринку. Не дивлячись на те, що ставка НБУ значно нижча за рівень інфляції і ставки по депозитах, Нацбанку вдалося стерилізувати з ринку 16 млрд. грн.

Як підкреслюють аналітики, у серпні НБУ вже третій раз за останні три місяці понизив облікову ставку - цього разу до 7,75% на 0,75%. Більше того, зараз Нацбанк, виконуючи вимогу МВФ, проводить регулярні засідання з питань монетарної політики для визначення облікової ставки.