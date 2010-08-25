Україна сподівається отримати від ЄС понад 40 млн. євро
12:23, 25 серпня 2010Фінанси
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Протягом 2011-2012 років
Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні планує схвалити проект Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та Європейською комісією.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні уряду.
"Передбачаємо, що у рамках цієї програми Україна упродовж 2011-2012 років зможе отримати понад 40 млн. євро на проведення інституційних реформ", - сказав М. АЗАРОВ.
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