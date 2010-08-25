Україна сподівається отримати від ЄС понад 40 млн. євро

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні планує схвалити проект Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та Європейською комісією.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні уряду.

"Передбачаємо, що у рамках цієї програми Україна упродовж 2011-2012 років зможе отримати понад 40 млн. євро на проведення інституційних реформ", - сказав М. АЗАРОВ.