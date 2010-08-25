Економіка України у 2011 році вийде на докризовий рівень

На сьогодні соціально-економічні показники розвитку економіки України дають підстави сподіватися, що докризового рівня її розвитку Україна зможе досягти вже наступного року.

Про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"На одному з перших засідань Кабміну ми визначили для себе завдання вийти на показники промислового виробництва 2007 року, який поки що залишається найбільш успішним для вітчизняної економіки. У нас є усі підстави вважати, що вже наступного року цієї мети ми досягнемо", - сказав М.АЗАРОВ.

М. АЗАРОВ зазначив, що на сьогодні в Україні вже вдалося стабілізувати фінансову ситуацію, вчасно відбуваються розрахунки за "астрономічні" борги, які залишив колишній уряд, в країні проводять зважену бюджетну політику. У результаті дій уряду, підкреслив М. АЗАРОВ, міжнародні рейтингові агентства за останній час кілька разів підвищували суверенний рейтинг України.

М. АЗАРОВ наголосив, що обнадіює зростання об'ємів роздрібного товарообігу в січні-липні майже на 4%, при тому, що в травні цей показник складав близько 1%. "Наші критики говорили, що це (показник товарообігу в травні) результат статистичної погрішності. Зараз абсолютно зрозуміло, що зростання об'єктивне і він підтверджує правильність вибраної нами соціально-економічної політики", - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив позитивні тенденції на ринку споживчих товарів, зокрема інфляція складає за 7 місяців близько 3,3%. Також прем'єр-міністр підкреслив, що позитивні тенденції є і в будівельній галузі - за перше півріччя введено в експлуатацію житла на 43% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в липні поточного року проти липня 2009 року склало 6,4%, у січні-липні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року - 11,1%.

За даними Держкомстату, в липні порівняно з червнем зростання промвиробництва склало 2,9%.

Спад промвиробництва в Україні у січні-липні 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року склав 30,3%.

Зростання промвиробництва в грудні 2009 року порівняно з груднем 2008 року склало 7,4%, у січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року спад промвиробництва склав 21,9%.