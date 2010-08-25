Міжбанк: до 12:00 котирування склали 7,8897/7,8907 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,8885/7,8920, до 12:00 звузився спред 7,8897/7,8907 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2547/0,2550, до 12:00 ціни піднялися до 0,2559/0,2561. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 30,8299 (- 0,0340).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2646/1,2648, а до 12:00 виросли до 1,2696/1,2698. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,9785/9,9860, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,0110/10,0160.