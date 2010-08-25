Цушко: 2-ої хвилі економічної кризи в Україні не буде

Міністр економіки Василь ЦУШКО вважає, що другої хвилі економічної кризи в Україні не буде.

Про це В. ЦУШКО заявив в інтерв`ю "Газеті по-київськи" (№158 від 25 серпня).

За його словами, "робота країни, уряду над зростанням економіки - це і є боротьба з кризою". "Робота над реформами також спрямована на зростання економіки, це і є превентивна робота на випадок другої хвилі кризи. Але я оптиміст і вважаю, що другої хвилі кризи не буде", - підкреслив міністр економіки.

Як сказав В. ЦУШКО, в основу підготовки макропоказників, за якими прораховуватимуть проект бюджету на 2011 рік, лягли прогнози експертів міжнародних організацій, у тому числі МВФ і Всесвітнього банку. "Ми вели з ними дискусії - і вийшли на оптимістичний прогноз, який, я вважаю, буде реалізований", - заявив В. ЦУШКО.

Міністр також зазначив, що "внутрішніх чинників для подорожчання продуктів в Україні немає". При цьому, констатував він, у світі зараз спостерігається ажіотажний попит на зернові: в одних країнах була сильна посуха, в інших - зливи, тому той урожай, який вони чекали, не зберуть. "А оскільки ми є членами СОТ, ми інтегровані у світову економіку. Зрозуміло, що це впливає на внутрішній ринок: наші виробники хочуть більше продукції відправити на експорт, щоб більше заробити" - сказав В. ЦУШКО.

Проте, на його думку, "якщо зменшити цей ажіотаж по відношенню до внутрішнього ринку, у нас не буде підстав для підняття цін на жодні продукти - починаючи з хлібобулочних виробів і закінчуючи продукцією тваринництва".

"Крім того, ми використовуватимемо той інструментарій, який є в руках уряду, щоб не допустити зростання цін", - запевнив міністр економіки.