Золото дорожчає

Золото в середу збільшується в ціні і торгується в районі максимальної позначки за останні шість тижнів після того, як негативні дані по ринку нерухомості США спровокували побоювання щодо уповільнення процесу відновлення світової економіки і підвищили попит на надійніші активи, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Грудневий ф'ючерс на золото під час торгів у Нью-Йорку на біржі Comex на 12.50 мск подорожчав на 0,1% - до 1234 доларів за тройську унцію.

Позитивним чинником для вартості металу стали дані по ринку нерухомості США, опубліковані у вівторок. Стало відомо, що об'єм продажів на вторинному ринку житла у США у липні знизився на 27,2%, тоді як аналітики чекали зниження продажів у цьому місяці усього на 12,9% порівняно з червнем.

"Стурбованість щодо уповільнення відновлення світової економіки продовжує надавати підтримку цінам на золото", - приводить агентство Bloomberg думка аналітика з сировинних товарів Tong Yang Securities Inc. Лі Сук Джина (Lee Suk Jin).

Золото може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни металу, принаймні, з 1920 року. Дорожчання золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності у світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "двигуном" зростання цін на цей метал стала боргова криза в Європі.

Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійнішу альтернативу нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній. У більшості випадків золото в період нестабільності в глобальній економіці допомагає інвесторам не лише зберегти вільні грошові кошти, але і примножити їх.