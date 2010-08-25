Експерт: на ринку кредитування відносне затишшя

На ринку кредитування в даний час спостерігається відносне затишшя.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанка» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, в період з 16 по 20 серпня 2010 року яких-небудь істотних змін на ринку не відбулося. На сьогодні умови надання кредитів наступні: на придбання автотранспорту - реальні процентні ставки коливаються від 23,94-30% річних, терміни кредитування – від 1 до 3 років, набагато рідше до 5 років, розмір авансового платежу – не менше 30% від вартості автомобіля; за іпотечними кредитами - процентна ставка 24%-28% річних, найбільш термін кредитування, що часто зустрічається, - 5 років, з авансовим внеском не меншого 40%, частіше зустрічається – 50% від вартості нерухомості.

Н.СИНЯВСЬКА відзначила, що за кредитами на споживчі цілі можна виділити декілька видів: під заставу нерухомості на строк до 5 років, в розмірі, що не перевищує 40% від вартості застави, під ставку 26-31,25% річних; під заставу депозиту на термін дії депозиту, під ставку +3-+6% річних до ставки депозиту у випадку, якщо депозит розміщений в гривні; +5%-+11% для застав у вигляді депозиту в іноземній валюті; кредитування учасників власних зарплатових проектів на термін 1-3 роки, у розмірі 3-5 окладів, під реальну ставку 30-40% річних. При цьому багато банків навіть за кредитами для зарплатників встановлюють додаткову комісію за зняття грошей з карткового рахунку в розмірі від 1 до 2,5% від суми зняття, що значно підвищує реальну вартість кредиту.

На думку експерта, «дана тенденція обумовлена більшою мірою тим, що банки як і раніше вважають за краще надавати кредити позичальникам з високою платоспроможністю і на умовах, що дозволяють звести ризик кредитування до мінімуму, а також сезонним чинником (кінець літнього періоду відпусток) і, можливо, тим, що банки готують нові програми кредитування. При цьому зменшення частки проблемної заборгованості в кредитному портфелі банків залишається, як і раніше, актуальним».