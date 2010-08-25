Міжбанк: котирування 7,8895/7,8910 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8885/7,8920, на 12:00 звузився спред – 7,8897/7,8907. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,8895/7,8910 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2547/0,2550, на 12:00 ціни піднялися до 0,2559/0,2561. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2552/0,2554. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8974 (+0,0335).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2610/1,2725. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9785/9,9860, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,0110/10,0160. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні впали до 9,9605/9,9655.