Міжбанк: котирування складають 7,8880-7,8915 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,8880/7,8915 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2560/0,2563, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,0515/10,0590. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,2726/1,2728 (середа - 1,2646/1,2648).

У середу, 25 серпня, Нацбанк на ринок не виходив.