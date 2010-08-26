Міжбанк: котирування складають 7,8880-7,8915 грн./дол.
11:20, 26 серпня 2010Фінанси
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Відкриття торгів
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,8880/7,8915 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2560/0,2563, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,0515/10,0590. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,2726/1,2728 (середа - 1,2646/1,2648).
У середу, 25 серпня, Нацбанк на ринок не виходив.
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