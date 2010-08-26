Міжбанк: котирування складають 7,8885-7,8903 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,8885/7,8920, до 12:00 звузився спред 7,8885/7,8903 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2560/63, до 12:00 ціни знизилися 0,2556/58. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 30,8250 (- 0,0724).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2726/28, а до 12:00 впали 1,2690/92. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,0515/10,0590, до 12:00 ціни пішли вниз 10,0110/10,0165.