Королевська: Україну готують до технічного дефолту

Україну готують до технічного дефолту і затягують в "боргову воронку". Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в коментарі УНІАН.

За її словами, уже сьогодні Україна є другою за обсягами залучених кредитів позичальником МВФ, і борг продовжуватиме рости. "Уряд визначив у бюджетній резолюції на 2011 рік, що державний борг буде на рівні 40% ВВП. Враховуючи, що сьогодні він складає близько 35% ВВП, можна говорити про те, що у 2011 році держборг перевалить за позначку у 80 млрд. дол. При існуючій ситуації в економіці і соціальній сфері - це колапс", - заявила Н. КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови Комітету Верховної Ради, подібна політика - прямий шлях до технічного дефолту. "При цьому виникають закономірні питання: хто сануватиме Україну? І чим віддавати борги? Продовження політики зовнішніх запозичень - це шлях до втрати суверенітету, і вже 20-а річниця незалежності може стати для нашої країни останньою", - підкреслила вона.

Н. КОРОЛЕВСЬКА вважає, що сьогодні Україна переступає межу, за якою настає "боргова воронка". "Нещодавно міністр фінансів заявив, що до кінця року Україна зможе ще залучити позикові кошти, випустивши єврооблігації, - зокрема, озвучений намір узяти великий кредит у Китаю. Якщо уряд і далі братиме у борг такими темпами, найближчими роками уся країна працюватиме виключно на покриття боргів і ні про який розвиток економіки не буде і мови".

Голова парламентського комітету вважає, що країна могла б обійтися без нових запозичень, якби був прийнятий збалансований бюджет, скорочені невиправдано роздуті витрати на утримання держапарату, проведені реформи, які стимулюють зростання економіки. "Поки ж ми бачимо спроби збільшити пенсійний вік для жінок, підвищити ціни на газ для населення і ЖКГ, прийняти драконівський Податковий кодекс, - зауважила Наталія Королевська. - Фактично при владі немає економічної моделі, за якою розвиватиметься Україна. Рішення приймають сьогодні на сьогодні, і ніхто не думає про перспективу".

Як негативні приклади, які ні в якому разі не повинна наслідувати Україна, голова парламентського Комітету назвала дії урядів Руанди, Югославії, Мексики та Аргентини, де надмірні позики МВФ призвели до руйнівної економічної кризи, масових банкрутств і навіть громадянських воєн.

Довідка УНІАН. На початку червня Україна отримала від російського ВТБ 2 млрд. доларів кредиту перед розміщенням суверенних євробондів. Передбачають, що обсяг випуску 10-річних євробондів складе 2 млрд. доларів.

У липні Україна отримала від МВФ 1,9 млрд. доларів першого траншу у рамках програми stand by загальним об'ємом 15,15 млрд доларів.

В оприлюднених на початку серпня матеріалах МВФ зазначено, що у третьому кварталі Україна планує розмістити єврооблігації на 1,3 млрд. доларів.