Профіцит платіжного балансу України склав 5,2 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України у січні-липні, за попередніми даними, склав 5,2 млрд. дол. порівняно з 8,2 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року.

Про це повідомляє сайт Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, у липні, п'ятий місяць поспіль, звідний платіжний баланс формується з профіцитом, і минулого місяця він склав 0,7 млрд. дол.

У Нацбанку зазначають, що на відміну від попередніх місяців профіцит звідного платіжного балансу в липні був сформований виключно за рахунок приросту у капітальному і фінансовому рахунках (1 млрд. дол.), а сальдо поточного рахунку було негативним (255 млн. дол.).

"Формування дефіциту поточного рахунку було викликане як сезонним зростанням імпорту товарів (до 5,2 млрд. дол.), так і скороченням експортних постачань (до 4,3 млрд. дол.) у ключових групах", - сказано у повідомленні Нацбанку.

У результаті, сальдо поточного рахунку за січень-липень скоротилося майже до нульового значення - 24 млн. дол.

Профіцит по капітальному і фінансовому рахунку в липні був сформований надходженням коштів від продажу квот на викиди вуглекислого газу від Японії, зовнішніми залученнями інших секторів економіки і продовженням зростання заборгованості за торговельними кредитами.

За січень-липень профіцит капітального і фінансового рахунку виріс до 5,1 млрд. дол. (за відповідний період минулого року дефіцит складав 7,1 млрд. дол.).

У липні 2010 року позитивне звідне сальдо платіжного балансу в розмірі 0,743 млрд. дол. дозволило продовжити процес відновлення резервних активів. Їх об'єм, на 1 серпня 2010 року складав 30,9 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг упродовж 5,1 місяців майбутнього періоду.