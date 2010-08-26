Профіцит платіжного балансу склав 5,2 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України в січні-липні ц.р., за попередніми даними, становив 5,2 млрд. дол. порівняно з 8,2 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, в липні ц.р., п`ятий місяць поспіль, зведений платіжний баланс формується з профіцитом, і минулого місяця він становив 0,7 млрд. дол.

У Нацбанку відзначають, що на відміну від попередніх місяців, профіцит зведеного платіжного балансу в липні ц.р. був сформований лише за рахунок припливу за капітальним і фінансовим рахунком (1 млрд. дол.), а сальдо поточного рахунку було негативним (255 млн. дол.).

«Формування дефіциту поточного рахунку було викликане як сезонним зростанням імпорту товарів (до 5,2 млрд. дол.), так і скороченням експортних постачань (до 4,3 млрд. дол.) за рядом ключових груп», - говориться в повідомленні Нацбанку.

В результаті, сальдо поточного рахунку за січень-липень ц.р. скоротилося майже до нульового значення - 24 млн. дол.

Профіцит за капітальним і фінансовим рахунком у липні ц.р. був сформований надходженням коштів від продажу квот на викиди вуглекислого газу від Японії, зовнішніми залученнями інших секторів економіки і продовженням зростання заборгованості за торговими кредитами.

За січень-липень ц.р. профіцит капітального і фінансового рахунку зріс до 5,1 млрд. дол. (за відповідний період минулого року дефіцит становив 7,1 млрд. дол.).

У липні 2010 року позитивне зведене сальдо платіжного балансу в розмірі 0,743 млрд. дол. дозволило продовжити процес відновлення резервних активів. Їх обсяг станом на 1 серпня 2010 року становив 30,9 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,1 місяців майбутнього періоду.