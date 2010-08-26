Економіст: зовнішня торгівля України в липні показала гірші результати

Зовнішня торгівля України в липні 2010 року продемонструвала дещо гірші результати, ніж у попередні місяці.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, це відбулося у зв`язку з погіршенням ситуації на світових ринках чорних металів (хоча в серпні вже почалося поліпшення кон`юнктури). У липні 2010 року експорт продукції української металургії скоротився в грошовому виразі на 12,5% (по відношенню до червня). При цьому галузь все ще демонструвала істотне зростання експорту в річному виразі – на 36,3%.

О.БЛІНОВ відзначив, що фінансовий рахунок одержав підтримку за рахунок надходжень від продажу Японії української квоти на викид вуглекислого газу, що склали 190 млн. доларів. До того ж в липні активно позичали за кордоном українські нефінансові підприємства: вони залучили боргів на 1 млрд. доларів, тоді як обсяг їх боргових виплат склав лише 0,6 млрд. доларів. За підсумками 2010 року поточний рахунок зафіксує профіцит в 1 млрд. доларів, прогнозує економіст.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними НБУ, в липні ц.р., п`ятий місяць поспіль, зведений платіжний баланс формується з профіцитом, і минулого місяця він склав 0,7 млрд. дол. У Нацбанку відзначають, що на відміну від попередніх місяців, профіцит зведеного платіжного балансу в липні ц.р. був сформований виключно за рахунок притоку до капітального і фінансового рахунків (1 млрд. дол.), а сальдо поточного рахунку було негативним (255 млн. дол.).

У липні 2010 року позитивне зведене сальдо платіжного балансу у розмірі 0,743 млрд. дол. дозволило продовжити процес відновлення резервних активів. Їх обсяг, станом на 1 серпня 2010 року, складав 30,9 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,1 місяців майбутнього періоду.