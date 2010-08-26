Міжбанк: котирування 7,8891/7,8899 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,8885/7,8920, на 12:00 звузився спред - 7,8885/7,8903. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,8891/7,8899 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2560/0,2563, на 12:00 ціни знизилися до 0,2556/0,2558. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2558/0,2560.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 30,7725 (-0,1249).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2726/1,2728, а на 15:00 знизилися - 1,2682/1,2684.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,0515/10,0590, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,0110/10,0165. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підвищилися - 10,0155/10,0205.