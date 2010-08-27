Мін’юст та Держфінмоніторинг будуть обмінюватися інформацією

Міністерство юстиції і Державний комітет фінансового моніторингу з метою запобігання і протидії легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом, обмінюватимуться інформацією щодо фінансових операцій, які здійснюють нотаріуси, адвокати та іншими особи, які надають юридичні послуги.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства юстиції України, відповідний спільний наказ двох відомств підписали міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ і голова Держфінмоніторингу Сергій ГУРЖИЙ.

О. ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що згідно з наказом Мін’юст отримуватиме від Держфінмоніторингу дані щодо фінансових операцій нотаріусів і адвокатів, які підлягають фінансовому моніторингу, статистичні дані про помилки, допущені при уявленні інформації про фінансові операції, виявлені факти порушень і т. п.

За його словами, Мін’юст використовуватиме цю інформацію у здійсненні нагляду за нотаріусами і адвокатами щодо дотримання ними вимог законодавства.

О. ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що такі повноваження були надані Мін’юсту Законом України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (у редакції від 18 травня 2010 року).

За словами міністра юстиції, закон передбачає формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, яка дозволить правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

О. ЛАВРИНОВИЧ також повідомив, що спільний наказ Мін’юсту та Держфінмоніторингу проходить державну реєстрацію. Документ набуде чинності через 10 днів після держреєстрації.