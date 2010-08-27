Потрібні нові механізми взаємодії системи освіти та економічного сектора

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про необхідність впровадження нових механізмів взаємодії між системою освіти і економічним сектором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ сказав сьогодні на розширеному засіданні уряду з питань освіти.

"Щодо спеціальностей, які затребувані в реальному секторі економіки і бізнесі, тут необхідно будувати нову систему взаємодії внз і народного господарства", - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем'єр-міністр також повідомив, що уряд планує у 2011 році збільшити бюджетні витрати на систему освіти і фундаментальну науку. У той же час він не уточнив можливі об'єми фінансування.

Крім того, на думку М. АЗАРОВА, необхідно посилювати і стимулювати розвиток науково-інноваційних центрів на базі вищих навчальних закладів.

"Досвід провідних іноземних університетів демонструє, що вони є науково-інноваційними центрами, які залучають до своєї роботи сотні промислових підприємств та інноваційних установ. Наприклад, щорічний бюджет зовнішніх досліджень Оксфорда за десять років зріс майже у три рази. Досить низький бюджет Массачусецького технологічного інституту перевищив 700 млн. доларів у 2009 році", - пояснив М. АЗАРОВ.