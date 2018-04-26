ПДВ-облігації: замість грошей - чергова «зобов’язалівка»

Великі платники податків чекають своєї частки ПДВ-облігацій, адже Мінфін прогнозував, що випуск другого і найоб`ємнішого траншу ОВДП на носі. А податківці тим часом долічують останніх "щасливчиків". Утім, гасіння облігаціями боргів з ПДВ - це усього лише "пожежна" ліквідація наслідків бюджетних "форс-мажорів". При цьому не помітно, щоб ліквідовувалася основна причина виникнення заборгованості держави з цього податку - латання бюджетних дірок "живими" грошима, у тому числі експортерів.

Невизначені прогнози

Ось-ось друга група експортерів "побачить" відшкодування заборгованості з ПДВ (поки, правда, у вигляді ПДВ-облігацій). Буквально у минулу п`ятницю, 20 серпня, Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) оголосила про об`єми другого траншу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення заборгованості з податку на додану вартість (ПДВ-облігації) - понад 13 млрд. грн. Крім того, у ДПАУ нарахували понад 300 підприємців, які потрапляють у другий список на відшкодування. Це так званий список великих платників податків, сума відшкодування податку яким перевищує 1 млн. грн. Як повідомляли раніше, усього буде сформовано три списки платників податку: у перший потрапили підприємці, заборгованість перед якими незначна, у другій - великі платники податків, інші потраплять у третій список.

Загадкою залишаються тільки терміни випуску. Під натиском журналістів голова Мінфіну Федір Ярошенко зізнався, що другий транш буде випущений "після свят". Яких саме, він не уточнив, але, очевидно, йдеться про святкування Дня Незалежності. Зіставивши уривки інформації від цих відомств, можна зробити висновок, що на поточному тижні буде здійснений другий і найоб`ємніший випуск ПДВ-облігацій, якщо, звичайно, уряд знову не почне затягувати з ним.

Нагадаємо, раніше заступник голови ДПАУ Сергій Любченко заявляв, що усього очікується випуск трьох траншів ПДВ-облігацій, які мають бути здійснені до кінця серпня: "У серпні, за моєю інформацією, увесь реєстр, остаточний, який налічуватиме близько 16,4 млрд. грн., буде перерахований на електронні рахунки платників, тобто облігації цього місяця будуть видані. У нас є остаточний реєстр приблизно на 14 млрд. грн., і 2 млрд. грн. ще відпрацьовують". Правда заступник міністра фінансів Тетяна Єфименко пізніше "відсунула" цей термін до середини вересня: "Останній термін формування списків - не пізніше середини вересня, але хотілося б до кінця серпня". При цьому, раніше прогнозований термін з випуску цінних паперів, згідно з її заявами, припадав на "кінець цього місяця (липень - УНІАН) -початок серпня".

Очевидно, що робота з формування списків платників податків поки не передбачає узгодження заяв і прогнозів ДПАУ та Мінфіну. Більше того, ні в одному, ні в іншому відомстві поки не можуть на календарі "прикинути" остаточні терміни з випусків облігацій. Можливо також, що затягування з випуском другого траншу виправдовується сезонністю (після закінчення серпневих відпусток можна чекати більшої активності на ринку ОВДП), а також об`ємом траншу.

Почому облігації?

А тепер декілька слів про об`єми траншів. Нагадаємо, 2 серпня Мінфін провів перший випуск ПДВ-облігацій. До затвердженого міністерством реєстру малих платників податку увійшло 705 підприємств, заборгованість перед якими була незначною. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями склала 48,453 млн. грн. На другий випуск доводиться понад 13 млрд. грн. Шляхом нехитрих розрахунків отримуємо приблизну суму третього траншу ПДВ-облігацій - майже 3 млрд. грн..

При цьому номінальна вартість однієї облігації - 1000 грн. Виплата доходу і амортизації здійснюється з 31 січня 2011 року. Дата повного погашення облігацій - 27 липня 2015 року.

Перший транш ринок облігацій поглинув практично непомітно - це не ті об`єми, які можуть істотно на нього впливати. На черзі другий транш, який є набагато більше очікуваний і вагоміший. Інвестиційні компанії ще на початку місяця заявили про своє бажання придбавати ПДВ-облігації. Приблизна вартість - близько 70% від номіналу, проте, "залежно від об`ємів можлива зміна ціни", значиться на офіційному сайті однієї з ДІК. На "Українській біржі" ПДВ-облігації торгуються в ціновому діапазоні 79-80% від номіналу. У компанії "Astrum Investment Management" зазначають, що на ринкову вартість облігацій, окрім іншого, впливатиме чинник відсутності доступного кредитування і бажання компаній-експортерів залучити кошти для бізнесу.

Проблеми можуть виникнути у тих компаній, які захочуть відшкодування ПДВ "живими грошима". На думку експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Олександра Жолудя, враховуючи ситуацію з дефіцитом бюджету, сумнівною виглядає можливість підприємств відстояти своє право на відшкодування ПДВ "живими грошима" у суді, куди вони будуть вимушені звернутися, відмовившись від облігацій. Крім того, судова тяжба не сприятиме бізнесу навіть при позитивному рішенні на користь підприємства, оскільки вона досить розтягнута у часі.

За даними партнера юридичної компанії "Ейдіком" Діани Антохіної, після введення облігаційної схеми погашення заборгованості з ПДВ випадків виплати "живими грошима" доки немає. "Також поки немає інформації стосовно судової практики спроб добитися відшкодування податку від держави в гривні, а не в облігаціях", - говорить юрист.

За її словами, для суб`єктів господарювання (юросіб) облігаційна схема не безнадійна, оскільки є можливість відчужувати (продавати) ОВДП між тими ж суб`єктами господарювання. "Такі операції можуть бути цікаві окремим фінустановам, за рахунок їх відсотковості", - зазначила Д.Антохіна. Крім того, на сьогодні також розглядають можливість погашення заборгованості з ПДВ шляхом векселів, повідомила юрист.

УНІАН звернувся на "гарячі телефони" Держказначейства і ДПАУ, за якими, власне, підприємців і повинні були консультувати з питань, пов`язаних з ПДВ-облігаціями. По першому телефону нас повідомили, що підприємці цікавляться в основному організаційно-консультаційними питаннями: чи є вони у списках, терміни оформлення і так далі. У той же час скарг на проблеми функціонування системи ПДВ-облігацій не надходило. Оператор "телефону довіри" ДПАУ також повідомив, що під час його чергувань дзвінків із скаргами не було.

ПДВ-облігації як панацея

Одним зі стимулів для ліквідації заборгованості держави з ПДВ перед підприємствами стало очікуване відновлення кредитування з боку Міжнародного валютного фонду. Ряд експертів скептично розцінює дії влади з вирішення проблеми заборгованості ПДВ. Проте, є і позитивні оцінки, наприклад, з боку Європейського банку реконструкції і розвитку, хоча і там зазначають, що ставка за цінними паперами у 5,5%, запропонована урядом, не є ринковою.

Варто зазначити, що ситуація з майже 25-мільярдним боргом з ПДВ, на травень 2010 року, вимагала державної уваги вже давно. І навіть прийняте в березні рішення про налагодження механізму погашення боргів і ненакопичення їх у подальшому, в принципі, поки виглядає тільки обіцянкою. З початку літа Мінфін відсовує терміни випуску ПДВ-облігацій, а ДПАУ - терміни зі впровадження системи автоматичного відшкодування податку.

Чи стануть облігації панацеєю від ПДВ-боргів? У цьому упевнений голова ДПАУ Олександр Папаіка. Сьогодні в банківському секторі існує надлишкова ліквідність. Банки, а саме - державні, вже мають можливість кредитувати підприємства під майбутні зарахування основного траншу цінних паперів, зазначають у ДПАУ. Податківці вважають, що доцільно було б також випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на "старі" залишки невідшкодованих сум ПДВ.

Для держави, безумовно, механізм ПДВ-облігацій є досить вигідним, особливо в умовах дефіцитного бюджету, говорить Д.Антохіна. Проте, для підприємств, яким потрібні "живі" гроші, він не завжди прийнятний.

Крім того, малоймовірними виглядають заяви податківців про введення системи автоматичного відшкодування ПДВ. Адже навіть за наявності списків най-найчесніших підприємців, навряд чи вони втечуть від додаткових перевірок, або ж список "ПДВ-автоматів" буде максимально коротким.

У будь-якому випадку, на сьогодні влада намагається ліквідовувати наслідки, а не причини заборгованості з ПДВ. Проте, чи вдасться їй це через механізм облігацій, поки що судити складно. Адже проблема йде у комплексі із необхідністю наповнення бюджету, а головне - необхідністю скоротити його дефіцит, що уряду поки погано вдається у зв`язку зі зростаючими об`ємами соціальних виплат, зростання яких у першому півріччі склало 35%.

Хоча варто також нагадати, що новий Президент прийшов до влади у тому числі і з гаслом, що Україна за два терміни його перебування на посаді увійде до двадцятки найрозвиненіших країн світу. Тому, як мінімум, з внутрішніми боргами владі розраховуватися доведеться. Та і сам механізм повернення боргів з ПДВ облігаціями, у принципі, адекватний нинішній економічній ситуації, незважаючи на невдоволення і скептицизм підприємців, які хотіли б отримати від держави борги грошима. Проте, реалізацію такого плану постійно щось гальмує. Можливо, цьому є об`єктивні пояснення, можливо, незабаром почнуться пошуки винних у затримках з відшкодуванням. В Україні в основному завжди так - глобальна для усіх "хороша справа" починається добре, а потім усі, й ініціатори не в останню чергу, тихенько чекають, коли про ініціативу забудуть. Бо об`єктивно не можна облагодіяти усіх і відразу. Що придумали цього разу?

P.S. 26 серпня УНІАН спробував ще раз з`ясувати дату випуску другого траншу ПДВ-облігацій, обіцяного після свят, звернувшись по телефону контакт-центру ДПАУ. Після прослуховування усієї музичної різноманітності, котра включається на час очікування відповіді, нарешті, третій оператор запропонував дізнатися усю інформацію за адресою сайту ДПАУ (www.sta.gov.ua) в рядку вгорі сайту. А ось інформація з цього рядка: "Шановні громадяни! У випадку проявів протиправних та корупційних дій з боку працівників податкової служби звертайтесь за телефоном довіри (044) 272 24 89". Але, оскільки у потрібній нам інформації про випуск ПДВ-облігацій нічого протиправного не передбачаємо, за вказаним телефоном ми вирішили не дзвонити.

Юлія Главацька (УНІАН)