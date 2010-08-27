Міжбанк: котирування складають 7,8898-7,8903 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,8890/7,8910 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,8898/7,8903 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2565/0,2567 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2569/0,2571 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 30,6875 рубля за долар (- 0,0850).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2724/1,2726 дол./євро, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0375/10,0430 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,0250/10,0290 грн./євро.