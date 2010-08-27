МОФТ відзначає необхідність професійної юридичної підтримки для валютних трейдерів

Міжнародне об`єднання Форекс-трейдерів «Traders Union» (МОФТ) відзначає необхідність професійної юридичної підтримки для трейдерів, які працюють на валютному ринку.

Директор Об`єднання Олександр Алєксєєв відзначив, що, оскільки трейдери є незахищеною категорією людей, для них питання юридичної підтримки актуальне завжди. «Саме тому організатори МОФТ виступають новаторами в цій сфері і пропонують своїм учасникам усебічну юридичну підтримку. Всі члени «Traders Union» можуть бути упевнені, що у разі потреби фахівці юридичного департаменту відстоюватимуть їх права на всіх рівнях», - додав О.Алєксєєв.

Наявність такого сервісу стала можливою завдяки партнерству МОФТ з консалтинговою компанією «Interpay Ltd.». Компанія-партнер також бере безпосередню участь у формуванні страхового фонду, перераховуючи в нього 10% від свого чистого прибутку. Фонд гарантує страхування депозиту, забезпечуючи, тим самим, безпеку вкладень у фінансовий ринок учасникам Об`єднання.

За даними пана Алєксєєва, переваги роботи з МОФТ оцінили вже більше 7000 чоловік, а вигідні умови співпраці залучають все більше трейдерів в ряди Об`єднання. О.Алєксєєв відзначив, що головною перевагою МОФТ є виплата трейдерам 60% від партнерської винагороди за кожною завершеною операцією. При цьому не має значення, прибуткова операція чи збиткова.

Довідково: МОФТ — професійна організація, створена для форекс-трейдерів, яка не переслідує мету заробітку. “Traders Union” внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації. Це, у свою чергу, передбачає регулювання діяльності організації Законодавством РФ.

МОФТ надає трейдерам інформаційну підтримку. Всі учасники отримують доступ до найточніших і своєчасних аналітичних оглядів фінансових ринків, численних довідкових матеріалів, а також до рейтингів дилингових центрів.

Докладнішу інформацію про роботу «Traders Union» Ви можете знайти на сайті компанії за адресою: http://traders-union.ru.