Обсяг ПІІ в Україну скоротився на 34%

У першому півріччі 2010 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1,783 млрд. дол. США прямих інвестицій, що становить 66% від надходжень за перше півріччя 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

З країн Європейського Союзу надійшло 1,179 млрд. дол. (66,1% загального обсягу), з країн СНД – 418,7 млн. дол. (23,5%), з інших країн світу – 185,1 млн. дол. (10,4%).

Водночас капітал нерезидентів скоротився на 534 млн. дол.

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо, в першому півріччі 2010 року складав 495,8 млн. дол., що становить 21% рівня за аналогічний період 2009 року.

Виросли обсяги капіталу з Російської Федерації – на 323,4 млн. дол., Кіпру – на 150,7 млн. дол., Люксембургу – на 101,6 млн. дол., Казахстану – на 97,4 млн. дол. і Франції – на 78,2 млн. дол. За рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн і вилучення інвестицій скоротилися обсяги капіталу інвесторів із Сполучених Штатів Америки на 89,6 млн. дол., Греції – на 45,5 млн. дол., і на 77,8 млн. дол. за рахунок курсової різниці і влучення капіталу інвесторів з Великої Британії.

Приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах, які здійснюють фінансову діяльність, – в сумі 591,6 млн. дол., займаються торгівлею, ремонтом автомобілів, побутовими виробами і предметами особистого вжитку – 84,5 млн. дол. і операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і наданням послуг підприємцям – 55 млн. дол. Водночас капітал прямих іноземних інвесторів на підприємствах промисловості скоротився на 226,5 млн. дол. (за рахунок курсової різниці і виключення капіталу).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в Україну, на 1 липня 2010 року становив 40,402 млрд. дол., що на 1,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2010 року, і з розрахунку на одного українця становив 880,7 дол.

Інвестиції надійшли із 126 країн світу.

У десятку основних країн-інвесторів, на які припадає більш як 81% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 9,079 млрд. дол., Німеччина – 6,619 млрд. дол., Нідерланди – 3,929 млрд. дол., Російська Федерація – 2,877 млрд. дол., Австрія – 2,591 млрд. дол., Велика Британія – 2,228 млрд. дол., Франція – 1,709 млрд. дол., Британські Віргінські Острови, – 1,334 млрд. дол., Швеція – 1,299 млрд. дол. і США – 1,215 млрд. дол.