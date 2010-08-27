Королевська: Скорочення ПІІ в Україну свідчить про погіршення бізнес-клімату

Скорочення прямих іноземних інвестицій в Україну свідчить про погіршення бізнес-клімату в країні і негативні прогнози розвитку вітчизняної економіки.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи скорочення на 34% приросту іноземних інвестицій у першому півріччі 2010 року, порівняно з попереднім роком.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

«Попри зростання інвестицій з Росії і офшорів, загальний рівень інвестицій в країну впав. Це свідчить про погіршення інвестиційного клімату, негативні прогнози іноземних інвесторів щодо економічної ситуації в Україні й очікуванні нестабільності на ринках країни, – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Особливо турбує зменшення на 226,5 млн. дол. капіталу прямих іноземних інвесторів на промислових підприємствах».

На думку голови парламентського комітету, зростання обсягів надходжень до України з Кіпру і Люксембурга зумовлене посиленням політики міжнародного співтовариства щодо офшорів, а також зміною внутрішньополітичної ситуації в країні. «Зміна влади в Україні сприяла поверненню в країну капіталів низки фінансово-промислових груп, які в 2005 році вдалися до «переходу в офшор», – каже Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Також зміною політичного вектора можна пояснити й підвищену активність інвесторів з Росії, які намагаються скуповувати найліквідніші українські активи. Водночас, відбувається відплив прямих іноземних інвестицій, що прийшли раніше з високорозвинутих країн Євросоюзу і США, що є негативним індикатором реального стану української економіки».

Депутат вважає, що ситуацію можна змінити, провівши широкомасштабний аудит законодавства, що регулює сферу залучення іноземних інвестицій, а також, прийнявши низку законів, спрямованих на поліпшення загального бізнес-клімату в країні з подальшим жорстким контролем над їх дотриманням. «Залучення іноземних інвестицій має стати одним з головних завдань влади, – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Для цього необхідно активізувати розробку регіональних інвестпроектів, а також зробити відкритою і прозорою реалізацію великих інвестиційних проектів у рамках закону про державно-приватне партнерство».

Прес-служба комітету ВР наводить дані Держкомстату, згідно з якими, в першому півріччі 2010 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1782,8 млн. дол. прямих інвестицій, що становить 66% надходжень аналогічного періоду попереднього року.

З країн ЄС надійшло 1179,0 млн. дол. (66,1% загального обсягу), з країн СНД - 418,7 млн. дол. (23,5%), з інших країн світу - 185,1 млн. дол. (10,4%). Разом з тим капітал нерезидентів зменшився на 534,0 млн. дол.

Виросли обсяги капіталу з РФ - на 323,4 млн. дол., Кіпру - на 150,7 млн. дол., Люксембургу - на 101,6 млн. дол., Казахстану - на 97,4 млн. дол.

При цьому зменшилися обсяги капіталу інвесторів із США на 89,6 млн. дол., Греції - на 45,5 млн. дол., Сполученого Королівства – на 77,8 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, на 1 липня 2010 р. становив 40 млрд. 402,1 млн. дол., що на 1,2% більше від обсягів інвестицій на початок 2010 р., і з розрахунку на одну людину становив 880,7 дол.