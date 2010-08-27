Міжбанк: котирування 7,8875/7,8902 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8890/7,8910 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,8898/7,8903 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,8875/7,8902 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2565/0,2567 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2569/0,2571 грн./рубль. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2566/0,2569 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився й становив 30,7075 рублів за долар (-0,0650).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2695/1,2735 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0375/10,0430 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,0250/10,0290 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні зросли до 10,0350/10,0410 грн./євро.