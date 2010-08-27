Обсяг ПІ з України до інших країн світу становив 629,7 млн. дол.

У першому півріччі 2010 року з України в економіку інших країн світу було направлено 629,7 млн. дол. прямих інвестицій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету статистики.

Згідно з повідомленням, інвестування здійснювалося переважно у вигляді акцій.

Обсяг прямих інвестицій із України в економіку країн світу, з урахуванням курсової різниці й втрат капіталу, на 1 липня 2010 року становив 6,764 млрд. дол., зокрема до країн Європейського Союзу – 6,459 млрд. дол. (95,5% від загального обсягу), до країн СНД – 211,5 млн. дол. (3,1%), до інших країн світу – 93,8 млн. дол. (1,4%).

Прямі інвестиції з України направлено до 47 країн світу, в основному на Кіпр.

Сума кредитів і позик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, на 1 липня 2010 року становила 127,1 млн. дол.

Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку країн світу, враховуючи залучений капітал, становив 6,891 млрд. дол. США.