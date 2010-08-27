НБУ: У серпні амплітуда зміни ринкового курсу гривні до долара незначна

З початку серпня амплітуда змін ринкового курсу гривні до долара США залишається незначною.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

Таку ситуацію Нацбанк пояснює перевищенням суми надходжень іноземної валюти від нерезидентів над сумою переказів валюти на їх користь. При цьому збільшення вказаних надходжень відбувалося за рахунок зростання обсягу зовнішніх інвестицій, а також кредитів і депозитів.

У цих умовах обсяги купівлі Національним банком України іноземної валюти на міжбанківському ринку перевищували її продаж.

Офіційний курс гривні до долара США змінювався відповідно до її ринкових котирувань. Внаслідок цього з початку місяця гривня ревальвувала на 0,04% – до 7,89 грн./дол. Щодо євро гривня зміцнилася на 2,92% – до 10,0148 грн./євро, а щодо російського рубля – на 2%, до 2,5598 грн./10 рублів.