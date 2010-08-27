Курс валют НБУ на 30 серпня

19:10, 27 серпня 2010
Фінанси
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Нацбанк встановив 30 серпня курс гривні: 100 USD США – 788.7000 (на 27 серпня – 789.0000)100 EUR – 1002.6743 (на 27 серпня – 1001.4777) 10 RUR – 2.5693 (на 27 серпня – 2.5598)Облікові курси банківських металів на 27.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото- (27 серпня-97855.73)961 XAG 10 Срібло- (27 серпня-1507.78)962 XPT 10 Платина- (27 серпня-121032.60)964 XPD 10 Паладій- (27 серпня-39528.90)  

Нацбанк встановив 30 серпня курс гривні:

100 USD США – 788.7000 (на 27 серпня – 789.0000)

100 EUR – 1002.6743 (на 27 серпня – 1001.4777)

10 RUR – 2.5693 (на 27 серпня – 2.5598)

Облікові курси банківських металів на 27.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото- (27 серпня-97855.73)

961 XAG 10 Срібло- (27 серпня-1507.78)

962 XPT 10 Платина- (27 серпня-121032.60)

964 XPD 10 Паладій- (27 серпня-39528.90)

 

 

 

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