Уряд вважає оптимальним строком прийняття Податкового кодексу 1 листопада

Кабінет міністрів України вважає, що оптимальним строком прийняття Податкового кодексу буде 1 листопада – 15 грудня.

Про це в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (№ 31 (811) від 28 серпня - 3 вересня 2010 року) сказав віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

“Важливо, щоб кодекс було ухвалено не пізніше від остаточного варіанта держбюджету на 2011 рік. Щоб новий бюджет було підготовлено на його основі. Гадаю, оптимальними строками будуть 1 листопада - 15 грудня. Коли остаточно затверджується бюджет”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він висловив сподівання, що в першій декаді вересня чорновий варіант Податкового кодексу буде завершено, а в другій декаді з усіма доповненнями та змінами -опубліковано.

Серед нових податкових норм, які передбачені документом, віце-прем’єр назвав відміну відшкодування податку на додану вартість при експорті певних сировинних товарів. “Ми вважаємо, що відшкодування ПДВ при експорті зерна не буде. Так само і лісу. Експортуйте не деревину, а меблі, не зерно, а м’ясо. Тобто спочатку додайте вартість”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Представник уряду також повідомив, що в кодексі буде передбачено не створення окремих територій з пільговим оподаткуванням, а пільги будуть надаватись лише окремим галузям.

За словами віце-прем’єра, робоча модель податку на нерухомість, яка передбачена на сьогодні в документі, така: 40 кв. метрів на людину не оподатковуються, а на будь-який зайвий метр - 10 грн. податку. “Що ж до сільської місцевості, то якщо у вас будинок до 200 кв. м, то ви не сплачуєте нічого. А понад це - 10 грн. за кожний метр раз на рік”, - додав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Серед іншого, віце-прем’єр зазначив, що за його оцінками рівень тіньової економіки в України становить 55-60 відсотків доходів бюджету.