Генпрокуратура перевіряє законність держзакупівель

Генеральна прокуратура проводить перевірки щодо законності здійснення державних закупівель у 2010 році в низці міністерств та відомств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Таке рішення прийнято з огляду на вивчення Генпрокуратурою даних про стан державних закупівель у 2009 - 2010 роках.

Так, з’ясувалося, що значна кількість бюджетних коштів минулого року використовувалася для закупівлі робіт та послуг за державні гроші за неконкурентними процедурами. Зокрема, із 105 млрд. грн. державних коштів, використаних торік на закупівлю товарів, робіт та послуг, лише на закупівлі в одного учасника (виконавця) витрачено майже 30 млрд. грн.

Крім того, результати перевірок, проведених прокурорами у першому півріччі поточного року, свідчать, що нерідко ці кошти використовувалися незаконно, у тому числі розкрадалися.

Тому Генпрокуратура також доручила прокурорам АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя провести перевірки з цих питань, зокрема законності державних закупівель у 2010 році, поінформували в прес-службі.