Міжбанк: котирування по долару падають

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань - 7,8855/7,8895 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися - 0,2568/0,2571 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,0285/10,0365 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар практично не змінилися - 1,2721/1,2723 дол./євро (п'ятниця, 27 серпня, - 1,2724/1,2726 дол./євро).

У п'ятницю, 27 серпня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8857 грн./дол.