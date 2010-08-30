Експерт: прибутковість ПДВ-облігацій на вторинному ринку може скласти 15-17%

Прибутковість облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення заборгованості з податку на додану вартість на вторинному ринку може скласти 15-17%.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі аналітика компанії Astrum Investment Management Сергія ФУРСИ.

«Ми очікуємо, що прибутковість ПДВ-облігацій на вторинному ринку повинна скласти 15-17% з подальшим потенціалом зниження і звуження спреду до кривої прибутковості стандартних ОВДП, до 50-75 б.п.», – сказав він.

С.Фурса рекомендує купувати ПДВ-облігації на поточних рівнях і відзначає, що вони мають бути привабливішими як проти ОВДП, так і проти суверенних єврооблігацій, прибутковість яких складає 5%. Вартість річної страховки гривневого ризику складає близько 7%.

За словами експерта, ПДВ-облігації на першому етапі пропонуватимуть премію близько 400 б.п. до суверенної кривої єврооблігацій і 200-250 б.п. – до кривої прибутковості ОВДП.

Крім того, емісія ПДВ-облігацій, яку Міністерство фінансів провело у п`ятницю, 27 серпня, на суму більше 2 млрд. грн., «дає старт реальному ринку ПДВ-облігацій».

«При цьому ми не виключаємо, що в найближчі декілька днів уряд випустить на ринок третій транш, що дозволить довести обсяг випуску до анонсованих раніше 10 млрд. грн.», – відзначив С.Фурса.

Як повідомляв УНІАН, перший випуск ПДВ-облігацій був здійснений 2 серпня 2010 року на суму 48 млн. 453 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПДВ-облігації випускаються для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодуванню ПДВ. Платники податку надали 2 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій на загальну суму 17,792 млрд. грн., що складає 91% від загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

Термін обороту паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щорічно гаситиметься по 20% від номінала ПДВ-облігацій.