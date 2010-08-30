Банк Росії знизив курс долара та євро

Офіційний курс долара, встановлений ЦБ РФ з 31 серпня, знизився на 3,29 копійки - до 30,6640 рубля, курс євро - на 0,20 копійок до 39,0291 рубля, виходить з даних Банку Росії, повідомляє РІА Новини.

Вартість бівалютного кошика, розрахована за офіційними курсами, знизилася на три копійки і склала на вівторок 34,42 рубля проти 34,45 рубля на вихідні та понеділок.